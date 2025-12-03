Бубнов назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, кто, по его мнению, является фаворитом чемпионской гонки в нынешнем сезоне Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший 37 очков. Второе место занимает ЦСКА (36), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (36).

— Я хочу у вас спросить, фаворит чемпионской гонки у вас какой? Вот одну команду назовите.

— «Краснодар».

— Почему?

— Объясним. Аргумент в том, что «Краснодар» сейчас сильнее [остальных] по игре. И может ещё добавить, да, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Действующим чемпионом России является «Краснодар».