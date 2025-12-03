«Сделал из играющей команды непонятно что». Тумилович — о работе Карпина в «Динамо»

Бывший вратарь московского «Динамо» Геннадий Тумилович высказался о работе экс-тренера бело-голубых Валерия Карпина в команде, а также оценил действия руководства клуба.

«Все проблемы «Динамо» лежат на поверхности. Карпин вмиг сделал из играющей команды непонятно что. Лично у меня была в нём большая уверенность. Думал, что он всё наладит. Но я был уверен, что вместе с ним в «Динамо» придёт Кафанов. Это самый продуктивный тренер на планете. Руководство жёстко накосячило, не пригласив его.

Вряд ли нули в контракте затемнили Карпину рассудок настолько, что он забыл про Кафанова. Это промах руководства «Динамо». Я был у Виталия Витальевича на стажировке в «Ростове». Он делал абсолютно всё. Он знает больше Карпина и Бердыева, вместе взятых», — приводит слова Тумиловича Metaratings.ru.

После 17 сыгранных матчей в чемпионате России «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.