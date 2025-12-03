Скидки
«В «Спартаке» его не видят». Генич посоветовал тренера для «Динамо»

«В «Спартаке» его не видят». Генич посоветовал тренера для «Динамо»
Известный футбольный комментатор Константин Генич посоветовал московскому «Динамо» назначить на пост главного тренера Станислава Черчесова, который ныне возглавляет «Ахмат».

«Я бы выбрал Черчесова. Этот союз должен был воссоединиться ещё раньше. Возможно, Станислав Саламович хочет в «Спартак». Но там его не видят. А «Динамо» будто колебалось. Тем более у Черчесова в команде есть история с шестью победами в Лиге Европы. Они сделали ставку на амбиции Карпина, но не срослось. Но амбиции Черчесова и его опыт выигрывать чемпионаты могли бы здорово подсобить амбициям «Динамо», — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста:

А кто подходит «Спартаку»?
Генич назвал идеального тренера для «Спартака»
