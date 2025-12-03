Андрей Шевченко оценил игру «Милана» в этом сезоне

Ныне занимающий должность главы Украинской ассоциации футбола бывший нападающий «Милана» АндреЙ Шевченко оценил игру «россонери» в нынешнем сезоне Серии А. После 13 туров чемпионата Италии «Милан», набрав 28 очков, занимает первое место в турнирной таблице.

«Милан» стремится к скудетто. Я очень высоко оцениваю Аллегри, он хорош в том, чтобы повести игроков за собой. С ним приходят результаты, нравится вам его стиль или нет. Леау обладает уникальными характеристиками. Он мог бы стать частью «Милана», за который выступал я», — приводит слова Шевченко известный инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

В следующем матче Серии А «Милан» сыграет с «Торино» на выезде.