Мендьета: я хотел бы видеть Винисиуса в Премьер-лиге, так же как Фернандеша в Ла Лиге

Бывший полузащитник «Валенсии» и сборной Испании Гаиска Мендьета высказался по поводу возможного перехода капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в клуб Ла Лиги.

«Возьмите Илкая Гюндогана. Он тоже пришёл в «Барселону», когда ему было за тридцать, так что, учитывая его возраст, беспокоиться не о чем, если Бруну Фернандеш захочет перейти. С точки зрения таланта у него есть всё необходимое для успеха в Ла Лиге. Всё дело, конечно же, в том, как он к этому относится. Он капитан «Манчестер Юнайтед». Возможно, на него может повлиять тот факт, что он играет не на той позиции, которую хотел бы. Опять же, я думаю, что игрокам нравятся эти вызовы, разные страны, разные лиги, выигрывать трофеи, и я уверен, что он сам не раз думал об этом. Я хотел бы видеть Винисиуса Жуниора в Премьер-лиге, так же как Фернандеша в Ла Лиге. Болельщики «Барселоны» были бы от него в восторге, на все сто», — приводит слова Мендьеты Goal.com.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Манчестер Юнайтед» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал пять результативных передач.