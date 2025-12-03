Скидки
Женская команда «Зенита» объявила об уходе главного тренера Богданавичуса

Комментарии

Пресс-служба женской команды «Зенита» в телеграм-канале объявила об уходе с должности главного тренера Андрея Богданавичуса.

«Футбольный клуб «Зенит» объявляет о завершении сотрудничества с главным тренером женской команды сине-бело-голубых Андреем Владимировичем Богданавичусом. Андрей Владимирович присоединился к тренерскому штабу женского «Зенита» в январе 2022 года в качестве помощника, а в октябре 2025-го возглавил команду.

Специалист внёс значимый вклад в успехи сине-бело-голубых и помог команде трижды выиграть чемпионат России и дважды завоевать Суперкубок страны. «Зенит» благодарит Андрея Владимировича за проделанную работу и желает ему удачи в дальнейшей тренерской карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы женской команды «Зенита».

