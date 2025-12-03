Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлены финалисты на приз лучшему тренеру мира 2025 года по версии Globe Soccer Awards

Объявлены финалисты на приз лучшему тренеру мира 2025 года по версии Globe Soccer Awards
Комментарии

Объявлены имена финальных номинантов на награду лучшему футбольному тренеру мира 2025 года по версии Globe Soccer Awards. В финальный список попали шесть специалистов.

Так, за награду поборются: Хаби Алонсо («Реал» Мадрид), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси»), и Арне Слот («Ливерпуль»).

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, добившиеся наибольших достижений в футбольной среде.

В прошлом году лучшим тренером мира по версии GSA был признан Карло Анчелотти, возглавлявший мадридский «Реал». Сейчас он тренирует сборную Бразилии.

Материалы по теме
Globe Soccer Awards представил список финалистов на награду лучшему игроку мира 2025 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android