Объявлены финалисты на приз лучшему тренеру мира 2025 года по версии Globe Soccer Awards

Объявлены имена финальных номинантов на награду лучшему футбольному тренеру мира 2025 года по версии Globe Soccer Awards. В финальный список попали шесть специалистов.

Так, за награду поборются: Хаби Алонсо («Реал» Мадрид), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси»), и Арне Слот («Ливерпуль»).

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, добившиеся наибольших достижений в футбольной среде.

В прошлом году лучшим тренером мира по версии GSA был признан Карло Анчелотти, возглавлявший мадридский «Реал». Сейчас он тренирует сборную Бразилии.