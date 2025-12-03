Скидки
Globe Soccer Awards представил список финалистов на награду лучшему клубу мира 2025 года

Объявлены финалисты в номинации на награду лучшему клубу мира 2025 года по версии Globe Soccer Awards.

Номинанты на награду лучшему клубу мира 2025 года

«Аль-Ахли» (Каир, Египет)
«Барселона» (Барселона, Испания)
«Бавария» (Мюнхен, Германия)
«Челси» (Лондон, Англия)
«Фламенго» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
«Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия)
«ПСЖ» (Париж, Франция)
«Спортинг» (Лиссабон, Португалия)

По итогам 2024 года награду лучшему клубу по версии Globe Soccer Awards получил мадридский «Реал». Решение было принято на церемонии награждения в Дубае. В сезоне-2023/2024 мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

