Генич обозначил лучшего тренера первой части сезона РПЛ

Известный футбольный комментатор Константин Генич обозначил лучшего тренера первой части сезона-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиге. Эксперт выделил Мурада Мусаева, который возглавляет «Краснодар».

«Если мы берём соотношение ожиданий и увиденного, то вряд или кто-то предугадывал такой результат от Талалаева. Насчёт Челестини соглашусь, что ЦСКА прыгнул выше ожиданий. Это скачок для футболистов, заигравших стабильнее. Он всех удивил. Тем более для нас он был загадкой. А Фабио приехал, и ЦСКА сразу заиграл.

Но между Челестини и Мусаевым я выберу второго. У него «Краснодар» стал ещё сильнее, добавилось глубины. Он удерживает мотивацию игроков после чемпионства и не мешает им. У Мусаева уже больше не тренерство, а руководство процессом», — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста:

