«Он и тренер могли бы отлично поладить». Бенатия — о переговорах «Марселя» с Де Брёйне

Комментарии

Спортивный директор ФК «Олимпик Марсель» Мехди Бенатия рассказал о деятельности клуба в летнее трансферное окно, в том числе о попытках привлечь полузащитника Кевина Де Брёйне («Наполи») и защитника Уэсли Фофана («Челси»).

«Я думал о Де Брёйне, он хорошо зарекомендовал себя в «Наполи». Не то чтобы я хотел подписать Де Брёйне, просто хотел с ним встретиться, поговорить с ним, понять, как он себя чувствует. Он был свободным агентом, но это не значит, что он был свободен. Мы знаем, каковы свободные агенты… Про Де Брёйне я подумал: «Он и тренер могли бы отлично поладить».

Я пробовал пару подобных вариантов, в том числе Уэсли Фофана из «Челси», ведь он родом из Марселя. Я подумал: «У него было довольно много травм; может быть, «Марсель», его дом, ему подойдёт?» – приводит слова Бенатии RMC Sport.

Комментарии
