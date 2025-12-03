«Категорически против». Быстров — о возможном уходе Талалаева из «Балтики» в «Спартак»

Бывший российский футболист Владимир Быстров отреагировал на информацию, что главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в обозримом будущем может возглавить московский «Спартак». Сейчас красно-белых тренирует Вадим Романов, исполняющий обязанности главного тренера первой команды.

— Появились слухи о том, что Талалаев может стать главным тренером «Спартака». Совсем вкратце. Как вам такая идея?

— Категорически против.

— Не получится?

— Нет, я категорически против того, чтобы в такой момент… Из команды «Балтика» нельзя уходить в команду «Спартак». Для меня это просто очевидный момент, — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».

«Балтика» по состоянию на сегодняшний день занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Спартак» — шестой (28).