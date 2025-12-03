Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Категорически против». Быстров — о возможном уходе Талалаева из «Балтики» в «Спартак»

«Категорически против». Быстров — о возможном уходе Талалаева из «Балтики» в «Спартак»
Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров отреагировал на информацию, что главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в обозримом будущем может возглавить московский «Спартак». Сейчас красно-белых тренирует Вадим Романов, исполняющий обязанности главного тренера первой команды.

— Появились слухи о том, что Талалаев может стать главным тренером «Спартака». Совсем вкратце. Как вам такая идея?
— Категорически против.

— Не получится?
— Нет, я категорически против того, чтобы в такой момент… Из команды «Балтика» нельзя уходить в команду «Спартак». Для меня это просто очевидный момент, — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».

«Балтика» по состоянию на сегодняшний день занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Спартак» — шестой (28).

Материалы по теме
Фото
Супруга Карпина ответила на вопрос о взаимоотношениях её мужа с Роланом Гусевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android