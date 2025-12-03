Скидки
Стал известен список финалистов на приз лучшему нападающему мира 2025 года по версии GSA

Комментарии

Объявлены финалисты в номинации на награду лучшему нападающему мира 2025 года по версии Globe Soccer Awards.

Номинанты на награду лучшему нападающему мира 2025 года:

Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);
Гарри Кейн («Бавария», Германия);
Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Франция);
Роберт Левандовски («Барселона», Испания);
Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, Испания);
Рафинья («Барселона», Испания);
Мохамед Салах («Ливерпуль», Англия);
Ламин Ямал («Барселона», Испания).

По итогам 2024 года награду лучшему нападающему по версии Globe Soccer Awards получил футболист «Реала» Винисиус Жуниор. Решение было принято на церемонии награждения в Дубае.

