Стал известен список финалистов на приз лучшему нападающему мира 2025 года по версии GSA

Объявлены финалисты в номинации на награду лучшему нападающему мира 2025 года по версии Globe Soccer Awards.

Номинанты на награду лучшему нападающему мира 2025 года:

Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);

Гарри Кейн («Бавария», Германия);

Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Франция);

Роберт Левандовски («Барселона», Испания);

Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, Испания);

Рафинья («Барселона», Испания);

Мохамед Салах («Ливерпуль», Англия);

Ламин Ямал («Барселона», Испания).

По итогам 2024 года награду лучшему нападающему по версии Globe Soccer Awards получил футболист «Реала» Винисиус Жуниор. Решение было принято на церемонии награждения в Дубае.