Роналду и Бензема номинированы на приз лучшему игроку Ближнего Востока от Globe Soccer

Объявлены имена номинантов на награду лучшему футболисту 2025 года на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer Awards. В финальный список попали четыре игрока.

Так, за награду поборются: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Рияд Марез («Аль-Ахли») и Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль»).

В прошлом году лучшим игроком Ближнего Востока был признан Криштиану Роналду. В позапрошлом году награду также получил португалец.

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, добившиеся наибольших достижений в футбольной среде. Победители в различных номинациях определяются путём голосования.