Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду и Бензема номинированы на приз лучшему игроку Ближнего Востока от Globe Soccer

Роналду и Бензема номинированы на приз лучшему игроку Ближнего Востока от Globe Soccer
Комментарии

Объявлены имена номинантов на награду лучшему футболисту 2025 года на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer Awards. В финальный список попали четыре игрока.

Так, за награду поборются: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Рияд Марез («Аль-Ахли») и Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль»).

В прошлом году лучшим игроком Ближнего Востока был признан Криштиану Роналду. В позапрошлом году награду также получил португалец.

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, добившиеся наибольших достижений в футбольной среде. Победители в различных номинациях определяются путём голосования.

Материалы по теме
Объявлены финалисты на приз лучшему тренеру мира 2025 года по версии Globe Soccer Awards
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android