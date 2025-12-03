Стал известен список финалистов на приз лучшему полузащитнику мира 2025 года по версии GSA

Объявлены финалисты в номинации на награду лучшему полузащитнику мира 2025 года по версии Globe Soccer Awards.
Номинанты на награду лучшему полузащитнику мира 2025 года:
Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, Испания);
Дезире Дуэ («ПСЖ», Франция);
Фермин Лопес («Барселона», Испания);
Жоау Невеш («ПСЖ», Франция);
Коул Палмер («Челси», Англия);
Педри («Барселона», Испания);
Федерико Вальверде («Реал» Мадрид, Испания);
Витинья («ПСЖ», Франция).
По итогам 2024 года награду лучшему полузащитнику по версии Globe Soccer Awards получил футболист «Реала» Джуд Беллингем. Решение было принято на церемонии награждения в Дубае.