Стал известен список финалистов на приз лучшему полузащитнику мира 2025 года по версии GSA

Объявлены финалисты в номинации на награду лучшему полузащитнику мира 2025 года по версии Globe Soccer Awards.

Номинанты на награду лучшему полузащитнику мира 2025 года:

Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, Испания);

Дезире Дуэ («ПСЖ», Франция);

Фермин Лопес («Барселона», Испания);

Жоау Невеш («ПСЖ», Франция);

Коул Палмер («Челси», Англия);

Педри («Барселона», Испания);

Федерико Вальверде («Реал» Мадрид, Испания);

Витинья («ПСЖ», Франция).

По итогам 2024 года награду лучшему полузащитнику по версии Globe Soccer Awards получил футболист «Реала» Джуд Беллингем. Решение было принято на церемонии награждения в Дубае.