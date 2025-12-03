Скидки
Стал известен список финалистов на приз лучшему полузащитнику мира 2025 года по версии GSA

Стал известен список финалистов на приз лучшему полузащитнику мира 2025 года по версии GSA
Объявлены финалисты в номинации на награду лучшему полузащитнику мира 2025 года по версии Globe Soccer Awards.

Номинанты на награду лучшему полузащитнику мира 2025 года:

Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, Испания);
Дезире Дуэ («ПСЖ», Франция);
Фермин Лопес («Барселона», Испания);
Жоау Невеш («ПСЖ», Франция);
Коул Палмер («Челси», Англия);
Педри («Барселона», Испания);
Федерико Вальверде («Реал» Мадрид, Испания);
Витинья («ПСЖ», Франция).

По итогам 2024 года награду лучшему полузащитнику по версии Globe Soccer Awards получил футболист «Реала» Джуд Беллингем. Решение было принято на церемонии награждения в Дубае.

