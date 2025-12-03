«Это пенальти». Владимир Быстров — о стычке Маркиньоса и Сауся в штрафной «Спартака»
Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал эпизод со столкновением футболиста «Спартака» Маркиньоса с игроком «Балтики» Владиславом Саусем по ходу игры 17-го тура Мир РПЛ. Встреча завершилась победой калининградской команды со счётом 1:0.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
— Саусь и Маркиньос в матче «Спартак» — «Балтика». Пенальти?
— Пенальти. Плюс то, что «Матч ТВ» с той стороны [показал эпизод], что мне не даёт конкретно [понять]. Ну вот что тут? Как это понять? Ну он бьёт же, правильно? Здесь и скорость есть, и замах есть, и в принципе удар [по ноге соперника]. Определить тяжело, но по тому, что мы видим, можно смело сказать, что это пенальти, — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».
