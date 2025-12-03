Александр Бубнов рассказал, почему на него обиделся Сергей Семак

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, почему на него обиделся главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Ранее Бубнов заявил, что Семак в перерыве матча 16-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН» (2:0) кричал на игроков своей команды матом. Позднее тренер сине-бело-голубых опроверг эту информацию, подчеркнув, что вообще никогда не употребляет нецензурные выражения.

«Ты знаешь, что Семак на меня обиделся? Сказал, что я вру. До него донесли информацию, а я тоже прочитал и не понял. Доносят информацию: Бубнов наврал, что Семак ругался матом. Но я же не сам придумал! Там кто… Нагучев или кто там (был комментатором игры «Пари НН» — «Зенит». — Прим. «Чемпионата»)? Шнякин? Да, Шнякин. Комментатор сказал.

Я сам в эфире это своими ушами слышал. Что или Шнякин, или Нагучев проходил в перерыве у раздевалки и там стоял такой ор матом, что он удивился. Потом Семак сказал, что не ругается матом. Да, не ругается. И, кстати, у Семака хватило ума не называть мою фамилию. Он имел в виду, ну, подозревал меня. Потому что я это озвучил», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».