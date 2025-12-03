Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов рассказал, почему на него обиделся Сергей Семак

Александр Бубнов рассказал, почему на него обиделся Сергей Семак
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, почему на него обиделся главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Ранее Бубнов заявил, что Семак в перерыве матча 16-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН» (2:0) кричал на игроков своей команды матом. Позднее тренер сине-бело-голубых опроверг эту информацию, подчеркнув, что вообще никогда не употребляет нецензурные выражения.

«Ты знаешь, что Семак на меня обиделся? Сказал, что я вру. До него донесли информацию, а я тоже прочитал и не понял. Доносят информацию: Бубнов наврал, что Семак ругался матом. Но я же не сам придумал! Там кто… Нагучев или кто там (был комментатором игры «Пари НН» — «Зенит». — Прим. «Чемпионата»)? Шнякин? Да, Шнякин. Комментатор сказал.

Я сам в эфире это своими ушами слышал. Что или Шнякин, или Нагучев проходил в перерыве у раздевалки и там стоял такой ор матом, что он удивился. Потом Семак сказал, что не ругается матом. Да, не ругается. И, кстати, у Семака хватило ума не называть мою фамилию. Он имел в виду, ну, подозревал меня. Потому что я это озвучил», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Бубнов назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android