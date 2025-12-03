Скидки
Константин Генич ответил, смог ли бы Мурад Мусаев добиться успеха в «Спартаке» или ЦСКА

Константин Генич ответил, смог ли бы Мурад Мусаев добиться успеха в «Спартаке» или ЦСКА
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос о том, смог ли бы главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев добиться успеха в московских клубах. Он признался, что не может представить триумф Мусаева во главе «Спартака» или ЦСКА.

— Начнём с того, что он никуда не уйдёт. Кто-то считает Мусаева исключительно тренером для «Краснодара». Нет никакой гарантии, что он пошёл бы в другую команду и у него получилось. Но я не могу представить успех Мусаева в «Спартаке» или ЦСКА, — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста:

