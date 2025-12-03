Нагельсман — о ЧМ-2026: когда мы узнаем наших соперников, он будет ощущаться заметно ближе

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о предстоящей жеребьёвке чемпионата мира 2026 года.

«Вы почувствуете волнение, мы можем полностью погрузиться в подготовку на всех уровнях. До сих пор чемпионат мира казался немного дальше – не только географически. С жеребьёвкой, когда мы узнаем наших соперников и места проведения, он будет ощущаться заметно ближе. Этот турнир остаётся логистическим вызовом – как для нас, так и для наших болельщиков, на чью поддержку мы очень рассчитываем. Мы очень ценим то, как много они будут готовы сделать в следующем году, чтобы иметь возможность приехать», — приводит слова Нагельсмана DPA.

Жеребьёвка чемпионата мира 2026 года пройдёт в пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне.