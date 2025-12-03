Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нагельсман — о ЧМ-2026: когда мы узнаем наших соперников, он будет ощущаться заметно ближе

Нагельсман — о ЧМ-2026: когда мы узнаем наших соперников, он будет ощущаться заметно ближе
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о предстоящей жеребьёвке чемпионата мира 2026 года.

«Вы почувствуете волнение, мы можем полностью погрузиться в подготовку на всех уровнях. До сих пор чемпионат мира казался немного дальше – не только географически. С жеребьёвкой, когда мы узнаем наших соперников и места проведения, он будет ощущаться заметно ближе. Этот турнир остаётся логистическим вызовом – как для нас, так и для наших болельщиков, на чью поддержку мы очень рассчитываем. Мы очень ценим то, как много они будут готовы сделать в следующем году, чтобы иметь возможность приехать», — приводит слова Нагельсмана DPA.

Жеребьёвка чемпионата мира 2026 года пройдёт в пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне.

Материалы по теме
Нагельсман — о выходе Германии на ЧМ-2026: ощущения очень хорошие
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android