Главная Футбол Новости

Муми Нгамалё оценил первую часть сезона РПЛ в исполнении «Динамо»

Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё оценил первую часть текущего сезона Мир РПЛ в исполнении бело-голубых. После 17 туров чемпионата России «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. У лидирующего «Краснодара» в активе 37 очков.

— Ваша оценка «Динамо» за первую часть сезона?
— Считаю, что показали очень плохой результат. «Динамо» давно не было в таком положении, при мне впервые команда находится так низко в таблице. Поэтому оценка отрицательная, — приводит слова Нгамалё «Матч ТВ».

В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграет со «Спартаком» на выезде. Игра состоится 6 декабря.

Супруга Карпина ответила на вопрос о взаимоотношениях её мужа с Роланом Гусевым
