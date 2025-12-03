Муми Нгамалё оценил первую часть сезона РПЛ в исполнении «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё оценил первую часть текущего сезона Мир РПЛ в исполнении бело-голубых. После 17 туров чемпионата России «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. У лидирующего «Краснодара» в активе 37 очков.

— Ваша оценка «Динамо» за первую часть сезона?

— Считаю, что показали очень плохой результат. «Динамо» давно не было в таком положении, при мне впервые команда находится так низко в таблице. Поэтому оценка отрицательная, — приводит слова Нгамалё «Матч ТВ».

В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграет со «Спартаком» на выезде. Игра состоится 6 декабря.