ЦСКА и «Оренбург» обратились в ЭСК по итогам матча 17-го тура РПЛ

«Оренбург» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть эпизод на 47-й минуте матча 17-го тура Мир РПЛ с ЦСКА, в котором судья Иван Абросимов не назначил пенальти. Также клуб просит рассмотреть гол Тамерлана Мусаева на 83-й минуте матча. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

ЦСКА обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизоды по незасчитанному взятию ворот и неназначенному пенальти на 90+2-й минуте матча.

Напомним, игра 17-го тура Российской Премьер-Лиги состоялась 29 ноября в Москве. Армейский клуб обыграл соперника со счётом 2:0.