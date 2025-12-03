Скидки
ЦСКА и «Оренбург» обратились в ЭСК по итогам матча 17-го тура РПЛ

«Оренбург» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть эпизод на 47-й минуте матча 17-го тура Мир РПЛ с ЦСКА, в котором судья Иван Абросимов не назначил пенальти. Также клуб просит рассмотреть гол Тамерлана Мусаева на 83-й минуте матча. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хотулёв – 55'     2:0 Мусаев – 83'    

ЦСКА обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизоды по незасчитанному взятию ворот и неназначенному пенальти на 90+2-й минуте матча.

Напомним, игра 17-го тура Российской Премьер-Лиги состоялась 29 ноября в Москве. Армейский клуб обыграл соперника со счётом 2:0.

