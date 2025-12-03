Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Мх обратилось в ЭСК в связи с неназначенным пенальти в матче с «Сочи»

«Динамо» Мх обратилось в ЭСК в связи с неназначенным пенальти в матче с «Сочи»
Комментарии

Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод на 83-й минуте матча 17-го тура Мир РПЛ с «Сочи», в котором судья Егор Егоров не назначил пенальти. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

Встреча между махачкалинским «Динамо» и «Сочи» состоялась в понедельник, 1 декабря. Игру принимал стадион «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток судьи раздался в 19:30 мск. Матч завершился вничью со счётом 0:0.

По состоянию на сегодняшний день «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 9 очков. Махачкалинское «Динамо» расположилось на 13-й строчке (15).

Материалы по теме
Круговой: 99% решений ЭСК в пользу судей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android