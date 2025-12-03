«Динамо» Мх обратилось в ЭСК в связи с неназначенным пенальти в матче с «Сочи»

Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод на 83-й минуте матча 17-го тура Мир РПЛ с «Сочи», в котором судья Егор Егоров не назначил пенальти. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Встреча между махачкалинским «Динамо» и «Сочи» состоялась в понедельник, 1 декабря. Игру принимал стадион «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток судьи раздался в 19:30 мск. Матч завершился вничью со счётом 0:0.

По состоянию на сегодняшний день «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 9 очков. Махачкалинское «Динамо» расположилось на 13-й строчке (15).