«Это фигура временная». Владислав Радимов — о Вадиме Романове в «Спартаке»

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об исполняющем обязанности главного тренера «Спартака» Вадиме Романове. Российский специалист принял команду после ухода из клуба Деяна Станковича, который покинул «Спартак» в ноябре этого года.

«Сейчас так должно восприниматься: выиграли дерби у ЦСКА — окей, хорошо, проиграли «Балтике» — ну, плохо. Я всё равно думаю, что это временная фигура, которая вроде бы делает свою работу хорошо. Но «Спартаку» всё равно нужен фундаментальный тренер, который будет ставить перед командой задачу не попадание в финал Кубка или третье место… С такими тратами и игроками «Спартак» должен ставить задачу занять только первое место», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

«Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на девять очков.

