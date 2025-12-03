Скидки
Генич — об уходе Баринова: это фейл «Локомотива», а не предательство от Дмитрия

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на новости о грядущем уходе Дмитрия Баринова из «Локомотива». Накануне появилась информация, что хавбек отказался продлевать контракт с железнодорожниками и принял решение перейти в ЦСКА. Однако официальных комментариев от клубов по этому поводу пока не было.

— Если Борис Ротенберг упустит Баринова, то это будет большой удар по самолюбию. Ты только пришёл, а у тебя увели капитана. Я слышал, что ЦСКА и Челестини хотят Баринова. Потенциальный уход — фейл «Локо», а не предательство от Дмитрия. Ему 29 лет, он верой и правдой играет за команду. Я даже говорил ему остановиться: Баринов играет и в РПЛ, и в Кубке, и за сборную выходит. Но ему всё нравится. Это настоящий вожак и лидер, ещё и воспитанник.

И тут «Локо» со своими ограничениями. Они могут потерять не только Баринова — потом придут и за Батраковым. Что мы тогда про амбиции команды скажем? — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста:

