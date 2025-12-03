Спортивный директор «Марселя» объяснил, почему клуб не пытался подписать Гризманна

Спортивный директор ФК «Олимпик Марсель» Мехди Бенатия прокомментировал деятельность клуба в летнее трансферное окно. Помимо прочего, он настоял на отсутствии каких-либо переговоров с форвардом «Атлетико» Мадрид Антуаном Гризманном.

Француз вернулся в «Атлетико» в 2023 году после четырёх лет в «Барселоне». Гризманн является лучшим бомбардиром клуба в истории. В июле он продлил свой контракт до 2027 года, однако также он неоднократно выражал свою симпатию к «Марселю».

«Гризу – нет, потому что я знал, что он собирается продлить контракт. Речь была либо о США, либо о продлении контракта, а мы не могли позволить себе его зарплату», – передаёт слова Бенатии RMC Sport.