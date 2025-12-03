Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Быстров спрогнозировал итог матча 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо»

Владимир Быстров спрогнозировал итог матча 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо»
Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров полагает, что «Спартак» сыграет вничью с московским «Динамо» в матче 18-го тура Мир РПЛ. Встреча состоится в эту субботу, 6 декабря, на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток раздастся в 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Твой прогноз?
— Ничья и оба (тренеры «Спартака» и «Динамо». — Прим. «Чемпионата») в отпуск поедут.

— Ничья какая?
— Хорошая такая, боевая. 1:1, — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Динамо» расположилось на девятой строчке (20).

Материалы по теме
Александр Бубнов рассказал, почему на него обиделся Сергей Семак
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android