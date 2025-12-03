Бывший защитник «Реала» рассказал о психологических проблемах после перехода в клуб

Бывший защитник «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рассказал о психологических проблемах, с которыми он столкнулся после перехода в мадридский клуб.

«После перехода в «Реал» у меня начались первые проблемы. Мне было 18 лет, и у меня не было нормальной юности. Я был один, постоянно тренировался и почти не играл. Мне казалось, что моя мечта угасает. На поле я был полностью сосредоточен. Но потом мне не хотелось возвращаться домой. Это была депрессия. Я больше ни от чего не получал удовольствия. Для меня это была цена. Я думал, что нужно пройти через это, чтобы добиться успеха. Период после чемпионата мира 2018 года также был очень тяжёлым. Ты достигаешь своей мечты, оказываешься на вершине мирового футбола, а потом наступает крах. Помню, пандемия помогла мне выйти из этого депрессивного состояния. Я смог справиться со всеми этими эмоциями и перезагрузиться. График — огромная проблема. Я понимаю, что это бизнес. Либо ты не играешь на 100%, либо играешь как робот. Увеличивается количество физических травм, и, очевидно, это сильно влияет на психическое здоровье игроков. Это стало одной из причин моего ухода из спорта. График был безумным», — приводит слова Варана Le Monde.

Варан выступал в составе «Реала» с 2011 по 2021 год. В составе «сливочных» игрок трижды выигрывал чемпионат Испании, Кубок Испании, а также четырежды становился победителем Лиги чемпионов.