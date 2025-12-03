Скидки
Бубнов поставил пятёрку «Спартаку» за матч с «Балтикой», калининградцам — единицу

Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу» выставил оценки игрокам и тренерам «Спартака» и калининградской «Балтики» по итогам матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Так, красно-белые получили в сумме пятёрку, калининградцы — единицу. Победу в этой встрече одержала «Балтика», бóльшую часть матча отыгравшая в меньшинстве.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые набрали 28 очков. «Балтика» располагается на пятой строчке, в активе калининградцев 32 очка.

Фото: «Коммент.Шоу»

Фото: «Коммент.Шоу»

На первом месте находится действующий чемпион страны «Краснодар» (37).

