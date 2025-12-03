«Мне прилетало уже от него. Но это нормально». Селихов — о президенте «Урала»

Голкипер «Урала» Александр Селихов высказался о президенте клуба Григории Иванове.

«Он между критикой и похвалой балансирует. Много реально смешных ситуаций было. И мне прилетало уже от него. Но это нормально. Он для меня очень значимый человек. Думаю, что и для этого клуба тоже. Перед тем как подписать здесь полноценный трёхлетний контакт, мы неоднократно встречались и разговаривали», — сказал Селихов в эфире «Матч ТВ».

Футболист подписал контракт с «Уралом» на правах свободного агента в феврале 2025 года.

После 21 сыгранного матча «Урал» занимает второе место в турнирной таблице Лиги PARI, набрав 41 очко. Лидирует в турнире воронежский «Факел, у которого 48 очков.