Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мне прилетало уже от него. Но это нормально». Селихов — о президенте «Урала»

«Мне прилетало уже от него. Но это нормально». Селихов — о президенте «Урала»
Комментарии

Голкипер «Урала» Александр Селихов высказался о президенте клуба Григории Иванове.

«Он между критикой и похвалой балансирует. Много реально смешных ситуаций было. И мне прилетало уже от него. Но это нормально. Он для меня очень значимый человек. Думаю, что и для этого клуба тоже. Перед тем как подписать здесь полноценный трёхлетний контакт, мы неоднократно встречались и разговаривали», — сказал Селихов в эфире «Матч ТВ».

Футболист подписал контракт с «Уралом» на правах свободного агента в феврале 2025 года.

После 21 сыгранного матча «Урал» занимает второе место в турнирной таблице Лиги PARI, набрав 41 очко. Лидирует в турнире воронежский «Факел, у которого 48 очков.

Материалы по теме
Александр Селихов рассказал о причинах ухода из «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android