ЦСКА хочет получить Баринова зимой и готов предложить «Локомотиву» € 0,5 млн

Московский ЦСКА готовит официальное предложение о приобретении 29-летнего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Армейцы хотят купить хавбека этой зимой за € 0,5 млн, сообщает инсайдер Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Отмечается, что прошлым летом ЦСКА предлагал за Баринова € 1,5 и € 3 млн, но «Локомотив» ответил отказом. Железнодорожники рассчитывали продлить контракт с капитаном команды, однако бывший генеральный директор клуба Владимир Леонченко затянул переговоры, предложив Баринову заработную плату в полтора раза меньше нынешней.

В итоге Дмитрий принял решение не продлевать истекающее летом 2026 года соглашение с «Локомотивом».

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов решил перейти в ЦСКА
