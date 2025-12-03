Генич назвал условие, при котором Романов мог бы остаться во главе «Спартака»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об исполняющем обязанности главного тренера «Спартака» Вадиме Романове. Он назвал единственное условие, при котором специалист мог бы остаться у руля команды на постоянной основе, — игроки должны были бы попросить у руководства оставить тренера.

«Я думаю, у них с Гусевым изначально не было шансов. Спасти место Романова могла только позиция игроков, а не клуба или фанатов. Если бы футболисты — Барко, Жедсон или Бабич — пришли к руководству и сказали: «Мы чувствуем себя максимально комфортно». Но так в современном футболе никто не делает. Да и в целом так нельзя. Хотя с Каррерой именно так и было. В целом Вадим Юрьевич сам прекрасно понимает, что для него это уже грандиозный шанс показать себя. Две победы в дерби никто не отнимет. Можно оставить о себе хорошую память», — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста: