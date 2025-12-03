Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: Баринов пригодится ЦСКА, но, кажется, он останется в «Локомотиве»

Гришин: Баринов пригодится ЦСКА, но, кажется, он останется в «Локомотиве»
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на новости о том, что капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов близок к переходу в армейский клуб. Полузащитник, по данным СМИ, решил не продлевать контракт с железнодорожниками и хочет перейти в ЦСКА.

«Баринов — воспитанник «Локомотива». Мне кажется, он там и останется. Хотя ЦСКА он, конечно, пригодится, как и «Локомотиву». Дима — хороший футболист по нашим меркам. Но сейчас всё происходит — и из ЦСКА в «Спартак» переходят, и наоборот. Дыма без огня не бывает. Надо ждать, что будет дальше», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Генич — об уходе Баринова: это фейл «Локомотива», а не предательство от Дмитрия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android