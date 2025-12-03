Гришин: Баринов пригодится ЦСКА, но, кажется, он останется в «Локомотиве»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на новости о том, что капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов близок к переходу в армейский клуб. Полузащитник, по данным СМИ, решил не продлевать контракт с железнодорожниками и хочет перейти в ЦСКА.

«Баринов — воспитанник «Локомотива». Мне кажется, он там и останется. Хотя ЦСКА он, конечно, пригодится, как и «Локомотиву». Дима — хороший футболист по нашим меркам. Но сейчас всё происходит — и из ЦСКА в «Спартак» переходят, и наоборот. Дыма без огня не бывает. Надо ждать, что будет дальше», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.