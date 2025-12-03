Уэсли Снейдер: я абсолютно уверен, что Мбаппе выиграет «Золотой мяч» в следующем сезоне

Бывший игрок мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказался по поводу перспектив нападающего мадридского клуба Килиана Мбаппе выиграть «Золотой мяч» в следующем сезоне.

«Я абсолютно уверен, что при нынешней системе подсчёта очков Мбаппе выиграет «Золотой мяч» в следующем сезоне, на все 100%. Он стал настоящим нападающим, играющим лучше в центре, чем на фланге, и «Реалу» не нужен такой игрок, как Холанд. У его есть для этого все качества», — приводит слова Снейдера Marca.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за «Реал» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал три результативные передачи.