Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников: «Локо» должен был договариваться раньше, а ЦСКА — последний контракт Баринова

Сенников: «Локо» должен был договариваться раньше, а ЦСКА — последний контракт Баринова
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на информацию о возможном переходе капитана железнодорожников Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Уход Баринова — большая потеря для «Локомотива». Сейчас он отлично играет, бьёт по воротам, забивает, раздаёт передачи. Видимо, не смогли договориться по условиям контракта. Но это в любом случае выбор игрока. «Локомотив» сделал своё предложение, исходя из бюджета и возможностей — вряд ли клуб может превысить какой-то лимит зарплат. А ЦСКА сделал лучшее предложение.

Возможно, надо было договариваться раньше, начинать переговоры за год или даже ещё раньше. Может, на Баринова влияли агенты. Не могу сказать, кто прав, а кто виноват. Но я всегда за игроков: если он принял такое решение, наверное, оно правильное. Дело в том, что это, возможно, последний контракт в жизни Баринова. Ему 29 лет, и он думает о семье, детях, финансовой надёжности. И хочет потом ни о чём не думать», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
ЦСКА хочет получить Баринова зимой и готов предложить «Локомотиву» € 0,5 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android