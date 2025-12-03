Сенников: «Локо» должен был договариваться раньше, а ЦСКА — последний контракт Баринова

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на информацию о возможном переходе капитана железнодорожников Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Уход Баринова — большая потеря для «Локомотива». Сейчас он отлично играет, бьёт по воротам, забивает, раздаёт передачи. Видимо, не смогли договориться по условиям контракта. Но это в любом случае выбор игрока. «Локомотив» сделал своё предложение, исходя из бюджета и возможностей — вряд ли клуб может превысить какой-то лимит зарплат. А ЦСКА сделал лучшее предложение.

Возможно, надо было договариваться раньше, начинать переговоры за год или даже ещё раньше. Может, на Баринова влияли агенты. Не могу сказать, кто прав, а кто виноват. Но я всегда за игроков: если он принял такое решение, наверное, оно правильное. Дело в том, что это, возможно, последний контракт в жизни Баринова. Ему 29 лет, и он думает о семье, детях, финансовой надёжности. И хочет потом ни о чём не думать», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.