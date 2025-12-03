Скидки
«Отвратительный матч». Владимир Быстров — об игре «Зенита» с «Рубином»

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался по итогам матча 17-го тура Мир РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином». Прошедшая на «Газпром Арене» встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Нино – 69'    

— Всего восемь ударов было у «Зенита», один в створ. И по xG еле наскребли на половинку.
— Да там и без xG просто, ну, отвратительный матч. Тяжело было вообще его досматривать, — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

