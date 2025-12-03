«Отвратительный матч». Владимир Быстров — об игре «Зенита» с «Рубином»

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался по итогам матча 17-го тура Мир РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином». Прошедшая на «Газпром Арене» встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

— Всего восемь ударов было у «Зенита», один в створ. И по xG еле наскребли на половинку.

— Да там и без xG просто, ну, отвратительный матч. Тяжело было вообще его досматривать, — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.