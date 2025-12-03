Скидки
Уэсли Снейдер назвал фаворитов чемпионата мира 2026 года

Уэсли Снейдер назвал фаворитов чемпионата мира 2026 года
Комментарии

Бывший игрок мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер назвал фаворитов чемпионата мира 2026 года.

«Португалия, Испания, Франция и Бразилия. Я не упомянул Англию, но конкуренция сейчас очень серьёзная. Будет безумие. У Англии невероятная команда. У Нидерландов тоже. Они очень хороши. Но мне нужно выбрать четыре команды для полуфинала, и вот что я думаю: Англия может туда выйти. Аргентина тоже, если повезёт. Если Германия вернётся на путь истинный, то такой вариант также возможен», — приводит слова Снейдера Marca.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

