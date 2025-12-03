Скидки
В «Милане» высказались о будущем Мика Меньяна в команде

В «Милане» высказались о будущем Мика Меньяна в команде
Спортивный директор «Милана» Игли Таре прокомментировал развитие сотрудничества с французским вратарём Миком Меньяном. На данный момент француз ещё не вступил в переговоры о продлении контракта, однако руководство клуба не видит в этом повода для беспокойства.

«У Меньяна всё хорошо, как мы и предполагали. Он проводит отличный сезон. Мы заключили соглашение в начале сезона; мы движемся вперёд, не оказывая давления друг на друга. Мы спокойно ведём диалог, концентрируемся на матчах, а потом посмотрим, как всё сложится», – передаёт слова Таре La Gazetta dello Sport.

Клуб готов предложить вратарю € 5 млн в год, однако тот рассчитывает на более высокую зарплату. В данный момент за французом следят «Бавария» и ряд английских клубов.

