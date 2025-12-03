Александр Бубнов определил самый интересный матч 17-го тура РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал самый интересный, на его взгляд, матч завершившегося 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший 37 очков. Второе место занимает ЦСКА (36), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (36).

— Самый интересный матч тура?

— Ну «Спартак» (красно-белые проиграли «Балтике» 0:1. — Прим. «Чемпионата»). Ясное дело. Там такое шоу было. Незабываемое, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Спартак» после 17 туров РПЛ находится на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на девять очков.