Снейдер рассказал, кто будет доминировать в футболе после Месси и Роналду
Бывший игрок мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер поделился мнением о том, кто будет доминировать в футболе после того, как нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду завершат карьеру.

«Когда Месси и Криштиану Роналду завершат карьеру, люди начнут больше говорить о Мбаппе, Винисиусе и Ламине Ямале. Всё зависит от поколений. Когда Диего Марадона завершил карьеру, появились другие игроки. Оглядываясь назад на свою карьеру, я понимаю, что у нас было больше ответственности. Сейчас никуда не денешься, чтобы тебя кто-то не увидел, а если кто-то тебя видит, этим пользуются. Тебя снимают на видео и показывают во всех новостях. Раньше всё было иначе», — приводит слова Снейдера Marca.

