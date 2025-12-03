Объявлены самые подорожавшие футболисты Первой лиги по версии Transfermarkt
Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по Лиге Pari (Первой лиге). В частности, объявлены самые подорожавшие футболисты первенства.
Наибольший прирост трансферной стоимости у центрального форварда «Факела» Белайди Пуси — его ценник вырос на € 350 тыс.
Самые подорожавшие игроки Первой лиги по версии Transfermarkt (декабрь-2025):
- Белайди Пуси («Факел») — € 800 тыс. (+ € 350 тыс.);
- Даниил Фролкин («Факел») — € 800 тыс. (+ € 300 тыс.);
- Даниил Моторин («КАМАЗ») — € 600 тыс. (+ € 300 тыс.);
- Гаррик Левин («Челябинск») — € 500 тыс. (+ € 300 тыс.);
- Артём Максименко («Родина») — € 700 тыс. (+ € 250 тыс.);
- Илья Тусеев («Челябинск») — € 550 тыс. (+ € 250 тыс.).
Стоит отметить, что ещё 17 футболистов Первой лиги подорожали на € 200 тыс.
