Объявлены самые подорожавшие футболисты Первой лиги по версии Transfermarkt

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по Лиге Pari (Первой лиге). В частности, объявлены самые подорожавшие футболисты первенства.

Наибольший прирост трансферной стоимости у центрального форварда «Факела» Белайди Пуси — его ценник вырос на € 350 тыс.

Самые подорожавшие игроки Первой лиги по версии Transfermarkt (декабрь-2025):

Белайди Пуси («Факел») — € 800 тыс. (+ € 350 тыс.);

Даниил Фролкин («Факел») — € 800 тыс. (+ € 300 тыс.);

Даниил Моторин («КАМАЗ») — € 600 тыс. (+ € 300 тыс.);

Гаррик Левин («Челябинск») — € 500 тыс. (+ € 300 тыс.);

Артём Максименко («Родина») — € 700 тыс. (+ € 250 тыс.);

Илья Тусеев («Челябинск») — € 550 тыс. (+ € 250 тыс.).

Стоит отметить, что ещё 17 футболистов Первой лиги подорожали на € 200 тыс.