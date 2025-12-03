Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бабки получили, убили». Бубнов поделился инсайдом о договорных матчах в России

«Бабки получили, убили». Бубнов поделился инсайдом о договорных матчах в России
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, как проходят договорные матчи в России. По словам Бубнова, с ним этой информацией поделился один человек. Кто именно, эксперт не сообщил.

«Я вчера разговаривал с человеком одним. И там пошёл разговор о договорных играх. А человек очень компетентный, понимаешь? Больше тебе скажу, из судей. И когда мы пошли, я стал рассказывать про технологии, там же тысяча вариантов, как можно договорную игру провести. Вот я ему говорю: «У меня сейчас такое впечатление, что в Премьер-Лиге договорные матчи — как они бьются, рубятся — не играют.

Он говорит: «Ты чего, с ума сошёл?» Я говорю: «А что, как?» Он говорит: «Судьи. Судьи и VAR прихватывают, и всё. И не нужно ни договариваться, ничего, блин. Бабки получили, убили». Это одна из версий, да, но от человека, который хорошо информирован», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Фото
Бубнов поставил пятёрку «Спартаку» за матч с «Балтикой», калининградцам — единицу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android