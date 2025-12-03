Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гришин назвал российского нападающего, который мог бы усилить ЦСКА

Александр Гришин назвал российского нападающего, который мог бы усилить ЦСКА
Комментарии

Известный экс-футболист Александр Гришин назвал российского нападающего, который мог бы усилить состав московского ПФК ЦСКА. Он выделил форварда столичного «Локомотива» Дмитрия Воробьёва.

«На российском рынке есть только один хороший нападающий — Воробьёв из «Локомотива». Сергеев и Тюкавин из «Динамо», наверное, не уйдут. А из других команд я не вижу усилений, чтобы футболист забивал почти в каждой игре, кроме Дзюбы. Но, думаю, и с Воробьёвым без шансов. Он забивает в каждой игре, отдаёт передачи. От добра добра не ищут», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Генич — об уходе Баринова: это фейл «Локомотива», а не предательство от Дмитрия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android