Александр Гришин назвал российского нападающего, который мог бы усилить ЦСКА

Известный экс-футболист Александр Гришин назвал российского нападающего, который мог бы усилить состав московского ПФК ЦСКА. Он выделил форварда столичного «Локомотива» Дмитрия Воробьёва.

«На российском рынке есть только один хороший нападающий — Воробьёв из «Локомотива». Сергеев и Тюкавин из «Динамо», наверное, не уйдут. А из других команд я не вижу усилений, чтобы футболист забивал почти в каждой игре, кроме Дзюбы. Но, думаю, и с Воробьёвым без шансов. Он забивает в каждой игре, отдаёт передачи. От добра добра не ищут», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.