Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Снейдер прокомментировал конфликт Винисиуса и Алонсо

Снейдер прокомментировал конфликт Винисиуса и Алонсо
Комментарии

Бывший игрок мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер прокомментировал конфликт между главным тренером команды Хаби Алонсо и нападающим «сливочных» Винисиусом Жуниором в матче 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1).

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

«Если ты хороший тренер, ты знаешь, как с этим справиться. Конечно, это неприятно, потому что все видели эту реакцию, но важно то, как ты с этим справляешься и как ты справляешься потом. Если я не ошибаюсь, после инцидента Винисиус вернулся на скамейку запасных. Он праздновал с ребятами победу. По-моему, это имеет смысл. Тренеру с таким нужно справляться правильно. Скажи ему: «Вини, послушай. Это не нормально, ты же знаешь. Никогда больше так не делай. Я полностью в тебе уверен, но бывают моменты, когда мне приходится тебя снимать с игры». Винисиусу необходимо принимать такие моменты достойно. Можно радоваться этому, можно нет, но так реагировать не стоит», — приводит слова Снейдера Marca.

Конфликт Винисиуса и Алонсо вспыхнул из-за замены игрока во втором тайме матча с «Барселоной». Тогда бразилец в резкой форме выразил своё негодование из-за решения тренера. После этого футболист отказался продлевать контракт с мадридским клубом.

Материалы по теме
Снейдер рассказал, кто будет доминировать в футболе после Месси и Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android