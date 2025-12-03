Скидки
Генич поставил Кордобу в один ряд с Халком, Алексом и Вагнером Лавом

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на достижение колумбийского форварда Джона Кордобы, который стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара». Он преодолел прежний рекорд (68 голов), автором которого был Фёдор Смолов.

— Рано или поздно это должно было произойти (Джон стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара». — Прим. «Чемпионата»). Если перебирать легионеров, которые делали наш чемпионат сильнее, — Халк, Витсель, Вагнер Лав, Алекс — и формировали мнение о лиге, то сейчас именно Кордоба входит в этот топ. У него сумасшедшая гипермотивация: он стал чемпионом, вызывается в сборную, новый контракт подписал, есть и свои бонусы за результативность. Но это вопрос не финансов, а головы. Он топчет и кошмарит любую оборону. Сколько Кордоба играет в РПЛ — никто не может подстроиться. Знаковая фигура для «Краснодара» и чемпионата, — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста:

