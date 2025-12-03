Сенников сравнил возможный переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА с трансфером Игнашевича

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников сравнил возможный переход полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в ЦСКА с трансфером защитника Сергея Игнашевича, состоявшимся в 2004 году.

«Москва — родной город Баринова, а ЦСКА — команда, которая борется за чемпионство. Альтернатива «Локомотиву» очень хорошая. Но непонятно, где Баринов проведёт вторую часть сезона. Пока у него контракт. Возможно, ЦСКА захочет выкупить Дмитрия, как это сделал «Зенит» со Зделаром. Но если «Локомотив» оставит Баринова до лета, важно, чтобы он именно доиграл сезон — чтобы не было как с Круговым. Если сейчас в центре поля ЦСКА будут Баринов, Кисляк и Обляков, это борьба за чемпионство. Сто процентов. Они захотят его купить, и «Локомотиву» это было бы выгодно. Но тогда он потеряет шансы на чемпионство, а болельщики не поймут: «Дайте доиграть Баринову». Может, Дима и сам хочет доиграть в «Локомотиве».

Помню, такая ситуация была с Игнашевичем. Все знали, что он уходит в ЦСКА. Но Юрий Палыч Сёмин тогда даже вопросов не оставил — Игнашевич сыграл все матчи. Даже болельщики простят Баринову этот переход, если он доработает контракт в «Локомотиве». А если уйдёт зимой, вопросы будут к руководству клуба», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.