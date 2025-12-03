Робби Уильямс и Николь Шерзингер выступят на жеребьёвке ЧМ‑2026

Модель Хайди Клум и комик Кевин Харт станут соведущими церемонии жеребьёвки чемпионата мира — 2026, на мероприятии выступят звёзды шоу-бизнеса оперный тенор Андреа Бочелли, а также популярные исполнители Робби Уильямс и Николь Шерзингер. Об этом сообщает пресс‑служба ФИФА.

Жеребьёвка ЧМ‑2026 пройдет в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в пятницу, 5 декабря. Начало — в 18:00 мск.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В 2022 году южноамериканцы обыграли в финале мундиаля Францию. Основное время матча завершилось вничью 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась аргентинцы.