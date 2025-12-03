У Воронова, которым интересуется ЦСКА, вырос трансферный ценник

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по Лиге Pari (Первой лиге). В частности, изменился трансферный ценник нападающего «Урала» Максима Воронова, которым, по данным СМИ, интересуется ПФК ЦСКА.

Так, рыночная стоимость Воронова выросла с € 500 тыс. до € 700 тыс. Сумма прироста — € 200 тыс.

Ранее сообщалось, что игрок перейдёт в московский клуб в зимнее трансферное окно и подпишет контракт на 3,5 года.

18-летний Воронов — воспитанник «Урала». В нынешнем сезоне Лиги PARI нападающий провёл 14 матчей за екатеринбуржцев, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Также Воронов появился на поле в одной игре Фонбет Кубка России, однако результативных действий в актив не записал. Контракт Воронова с «Уралом» рассчитан до июня 2027 года.