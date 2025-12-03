Жеребьёвка ЧМ-2026: где пройдёт, во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

В пятницу, 5 декабря, в Центре исполнительских искусств в Вашингтоне состоится жеребьёвка группового этапа чемпионата мира — 2026. Начало — в 18:00 мск. В прямом эфире жеребьёвку покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

По итогам процедуры 48 участников турнира разделят на 12 групп по четыре команды. В каждой группе может оказаться максимум одна команда из одной конфедерации, кроме европейской: оттуда минимум одна и максимум две.

В плей-офф турнира выйдут по две сильнейшие команды от каждой из 12 групп, а также восемь лучших с третьих мест. Финал чемпионата мира пройдёт на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорде.