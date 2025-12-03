Скидки
Генич — о Ролане Гусеве: его слова расходятся с делом и цифрами

Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о ситуации исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева.

— Ролан Александрович не первый год в штабе: был у Лички, потом наговорил про него, проиграл ключевой матч «Краснодару» и сейчас снова наговорил (осудил физическую подготовку команды и работу экс-тренера по физподготовке Луиса Мартинеса. — Прим. «Чемпионата»). Еле-еле унесли ноги от «Зенита», вели в счёте и проиграли «Ахмату».

Общий фон вокруг высказываний и результатов не очень хороший. Плюс Слуцкий и другие эксперты зацепили, сказав, что это неэтично, некрасиво и подло — так выступать. И следующий руководитель подумает: а зачем ему это надо? Слова Гусева расходятся с делом и цифрами. «Динамо» — лучшая команда РПЛ по пробегу, скоростно-силовой и взрывной работе. Они в топе к 17-му туру по функциональной готовности. И зачем говорить, что команда не готова и «умирает» во втором тайме? Думаю, Гусев собрал мнения недовольных футболистов. Но это лишь догадка, — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста:

