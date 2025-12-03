«Там у многих не получалось». Селихов — об уходе Станковича из «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался об уходе с поста главного тренера московской команды Деяна Станковича.

«Не знаю, по какой причине, нет ответа. Давайте откровенно, там у многих не получалось. Почему мы берём Станковича? Потому что он меня убрал из команды? Не шла игра, не было результата. Не знаю, по какой причине уволили его или сам ушёл. Я особо, если честно, не слежу ни за какими новостями», — сказал Селихов в эфире «Матч ТВ».

Деян Станкович покинул «Спартак» по соглашению сторон 11 ноября. Он возглавил клуб перед сезоном-2024/2025. Под его руководством красно-белые заняли четвёртое место в прошедшем сезоне в РПЛ и дошли до финала Пути регионов Кубка России.