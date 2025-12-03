Сёмин отреагировал на возможный переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин отреагировал на новости о возможном переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА. Ранее появилась информация, что Баринов принял решение не продлевать контракт с железнодорожниками.

«Это часть футбола, так же как и часть жизни, в которой люди меняют места. Не профессию, а места. В своё время «Локомотив» брал у ЦСКА двух игроков. Сегодня ЦСКА взял игрока у «Локомотива». Я не вижу тут ничего неожиданного. Это решение самого футболиста. Время покажет, будет ли это лучше или хуже для клуба или Баринова», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.